عاجل.. وزيرة الصحة: وصول حالات الشفاء من فيروس كورونا لـ132 حالة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الوزيرة الموقف الحالى للحالات.

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذى تجريه فرق الوزارة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.