"الفروسية".. من حديقة للنزهة ومتنفس للأهالي لمقلب قمامة بالإسماعيلية

لحديقة الفروسية بالإسماعيلية، حكاية قديمة -أنشاها الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية السابق، فى منتصف الثمانينيات، ضمن مجموعة الحدائق والمتنزهات، التي جرى إنشائها بعد عودة المهاجرين، وتعمير محافظة الإسماعيلية، وكانت المحافظة تشرف عليها إشراف كامل، وفى فترة الصيف تقام بها معسكرات الطلاب من المدارس والجامعات، للنظافة والتجميل، وإقامة حفلات السمر والمسابقات، ثم جرى إهمالها بعد 25 يناير 2011، فتحولت إلى مقلب قمامة كبير.

انتشار الحشرات والكلاب الضالة

يقول أحمد الهادي من سكان المنطقة، إن هناك وعود كثيرة سمعناها من المسؤولين بتحويل الحديقة وتطويرها، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وأصبحت الحديقة المهملة صداع مزمن فى جسد المدينة، خاصة أهالى المنطقة، الذين يعانون معاناة كبيرة مع انتشار الحشرات والكلاب الضالة، وغيرها.

تحويلها إلى ستوديو تصوير خارجي

ويطالب سمير عبدالعال من أهالي المنطقة، بتحويل الحديقة ومساحتها تزيد عن 15 فدان، إلى ستوديو تصوير خارجي للتلفزيون، خاصة أن التلفزيون يقع أمامها مباشرة، وتقام به كافيهات ومحلات تجارية، مؤكدا أنها ستخدم أهالى المنطقة، وتدر أموالا على خزينة المحافظة.

ويؤكد جمال مسعود رئيس إذاعة القناة، على أن أكثر المتضررين هم العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمحافظة لمنع إلقاء القمامة، وتطوير الحديقة كما وعدت المحافظة فى سنوات سابقة، حيث بدأ العمل بها عام 2017 فى فترة وجود اللواء يس طاهر المحافظ الأسبق، الذي نسق مع العديد من الجهات، لإزالة المبانى القديمة المتهدمة، وتسوية الأراضى، وبالفعل تم بناء عدد من المحلات على سور الحديقة، وفجأة توقفت الأعمال وتم إهمال المنطقة.

ويضيف محمود رجب محاسب أن الحديقة ملك لشعب الإسماعيلية ولابد من إعادة تطويرها والإستفادة منها، وخاصة أنها تقع فى مكان مميز وإستراتيجي، ومن خلال المحلات فقط من الممكن توفير الملايين من الجنيهات وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب من خلال إقامة بعض المشروعات الصغيرة مثل الكافيهات أومحلات للأكل أو غيرها وفى نفس الوقت تقي المنطقة من كل وسائل الخراب الموجودة حاليا.

مشروع استثمارى ينتظر الحديقة

ومن جانبه أوضح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن هناك دراسة فعلية، تجرى حاليا دراستها بشكل جيد لتطوير الحديقة، والاستفادة منها من خلال مشروع استثمارى كبير وإقامة عدد من المشروعات، التي تخدم المنطقة، وتليق باسم المحافظة، مؤكدا على أن فكرة تحويلها إلى كافتريات فكرة مرفوضة، ويتم دراسة المشروع من جميع الجهات، بما يخدم إحتياجات المواطنين، ويفيد المحافظة، وفي نفس الوقت، يجري تغيير شكل المنطقة، وتطويرها إلى الأفضل.

منع إلقاء القمامة بالحديقة

وأوضح المحافظ، أنه أصدر قرارا بمنع إلقاء القمامة فى أي مكان غير الأماكن المخصصة للقمامة، وبالتالي لن يتم إلقاء القمامة بحديقة الفروسية من اليوم، وسيتم محاسبة أي جهة أو أشخاص يلقون القمامة بالحديقةن لحين البدء فى تطويرها قريبا.