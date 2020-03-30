الدعم النفسي.. مبادرة لـ"المحافظين" لتخفيف الأعباء النفسية عن الناس

أطلق حزب المحافظين مبادرة "الدعم النفسي" لتخفيف الأعباء النفسية عن المواطنين وتقديم المشورة الصحيحة لهم، في ظل الظروف الراهنة وحالة القلق التي يمر بها جميع الناس بسبب فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة غادة الرميلي، وكيلة لجنة المرأة بالحزب، ومتخصصة في الدعم النفسي والأسري، لـ"الوطن" إن المبادرة سيتم إطلاقها عبر منصة زووم الإلكترونية، للرد المباشر عن استفسارات المواطنين والعمل على بث الطمأنينة بالمجتمع.

وأضافت الرملي أنها تخصص ساعة كل يوم أربعاء من الثامنة مساء حتى التاسعة للرد على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين، وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل أزمة كورونا.