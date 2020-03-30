هالة زايد: بنستخدم عقارات علاج كورونا اللي بيعلن عنها في أمريكا وفرنسا

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن متوسط إقامة مرضى كورونا بمصر، في المستشفيات 8 أيام، مشيرةً إلى أن معدلات الشفاء كبيرة جدًا.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ومن أول يوم عاملين بروتوكول علاجي، واتعرض البروتوكول على منظمة الصحة العالمية، وكل أنواع العقار اللي بيعلن عنها في أمريكا وفرنسا موجودة عندنا من اليوم الأول".

وتابعت: "ندرب الأطباء، 10 آلاف طبيب في كورسات طويلة على البروتوكول العلاجي، واللي فارق معانا الكوادر الطبية والعلمية والحالة الإيجابية لمقدمي الخدمة تنعكس على المرضى، والحالة النفسية مهمة في هذا الأمر".