ضبط مليون كمامة في حملات بالقاهرة والجيزة ودمياط

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث ضبطت الحملات كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية بالجيزة والقاهرة ودمياط، وصلت لنحو مليون كمامة وقطعة مستلزمات طبية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط (916) قضية تموينية متنوعة «خلال 24 ساعة»، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع «بدون ترخيص» لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لقيامه بتصنيع 837200 قطعة «كمامة - جوانتى - غطاء رأس للعمليات - كيس مخدة طبى»، «منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية»، و15000 قطعة مشرط طبى منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب) بدون مستندات ومجهول المصدر، و2,250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج «مجهولة المصدر»، و22 ماكينة خياطة.

وواصلت أجهزة الوزارة فى جميع مديريات الأمن اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتم ضبط (1816) شخصاً مخالفاً، و(78) سيارة مخالفة، و(51) دراجة نارية مخالفة، و(32) مركبة «توك توك» مخالفة، و(83) محلاً عاماً مخالفاً. وأكدت «الداخلية» مواصلة جهودها لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.