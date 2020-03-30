تحرير 93 مخالفة في حملات تموينية لضبط الأسواق بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تحرير 93 محضر ومخالفة تموينية، ضمن الحملات المرورية التي شنتها المديرية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وشركات المطاحن والمستلزمات الطبية والصيدليات.

وأوضح صلاح أن المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملة شملت:(8 توقف مخبز بلدي - 19 عدم إعلان عن الأسعار - 7 إدارة منشأه بدون ترخيص - 6 عدم وجود قائمة مخبز - 3 عدم وجود ميزان حساس - 7 عدم وجود شهاده صحية - 8 عدم نظافة مخبز بلدي - 21 خبز غير مطابق المواصفات - 7 عدم وجود سجلات - 2 خبز نقص وزن - 5 غلق محل تاجر تموين في المواعيد الرسمية)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .