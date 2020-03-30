بوتين: سنشرك أساتذة وطلبة كليات الطب في جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جهود مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ربما تتطلب مشاركة أساتذة وطلبة كليات الطب.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى بوتين قوله، خلال اجتماع مع مبعوثيه إلى كيانات اتحادية روسية، إن ضغط العمل على المتخصصين في مكافحة الوباء وهم أخصائيو الرئة والرعاية المركزة والأساسية وسيارات الطوارئ تتزايد بشكل كبير ولهذا من الضروري إشراك تخصصات أخرى إذا تطلب الأمر ومن ضمن هؤلاء أساتذة وطلبات كليات الطب.

وشدد بوتين، خلال اجتماعه مع مبعوثيه، على ضرورة ضمان دفع رواتب مناسبة وفي موعدها للطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن أموال هذا الشأن تم تخصيصها.

وأعلن مقر عمليات مكافحة الوباء في روسيا تسجيل 302 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.

وقال مقر العمليات، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 35 إقليماً روسيا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 1836.

إجمالي الوفيات بكوونا في روسيا 9 أشخاص

وجاء توزيع الإصابات كالتالي: "موسكو 212 حالة، جمهورية كومي 15، بطرسبورج 8، وضواحي موسكو 7 حالات"، وأشار المقر إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بكورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص.

معظم الحالات الجديدة المصابة بكورونا في موسكو هم من الشباب

وأضاف مقر العمليات، أن معظم الحالات الجديدة المصابة بكورونا في موسكو هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، عن وجود 32 حالة حرجة في 18 إقليما.

وطلب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق،اليوم، من السلطات في الأقاليم الروسية لفت الانتباه إلى التدابير التقييدية التي تم إدخالها في موسكو وضواحيها لمكافحة الوباء وبحث إمكانية إدخال إجراءات مماثلة في الأقاليم.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من اليوم، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة.