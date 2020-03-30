ملامح الموازنة الجديدة: 96 مليار جنيه لقطاع الصحة

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن ملامح مشروع الموازنة الجديدة للدولة، التى شهدت زيادة فى مخصصات «الصحة والتعليم»، وقال الوزير الدكتور محمد معيط إن مشروع الموازنة يترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحاً أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.

وقال الوزير، فى بيان، إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، بحد أدنى ٧٥ جنيهاً، والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ و٣٧٥ جنيهاً، مع مراعاة ما وجَّه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية، الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض، بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه، يتضمن ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪.

وأوضح البيان أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات «الصحة» ٩٥,٧ مليار جنيه، بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمى بـ٧,٨ مليار جنيه. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أوّلى ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه.