أزمة العاملين.. العناني: سنتخذ حزمة إجراءات لدعم المنشآت السياحية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن اجتماعه مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد آخر من الورزاء، جاء لمراجعة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة قطاعات الدولة، ومنها السياحة، وكان ضمنها ملف العاملين.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أن التوجيهات جاءت بعدم الاستغناء عن العاملين وتسريحهم، مؤكدًا: "هي أسابيع وتخلص الأزمة".

وتابع، ان أصحاب المنشآت السياحية لا يرغبون في الاستغناء على العاملين: "مش من مصلحتهم يمشوهم عشان الناس دي متمرنة، الناس مشهود لهم بالأمانة والشطارة، ومحافظ البنك المركزي خصص جزء من مبادرة دعم السياحة للتشغيل، أي للمرتبات".

وتابع، أنه من الممكن استغلال نظام البنك المركزي لتسديد المرتبات، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات لإرجاء سداد مستحقات الوزارة لدى أصحاب المنشآت: "وهنعلن عن حزمة في الأيام القادمة".