الأردن: ارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 24.. وتسجيل 9 إصابات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 268 إصابة، تعافى منهم 24، وتوفي 5 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت حالات الشفاء الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، لـ4 أشخاص من الجنسية الفرنسية، وشخص أرجنتيني الجنسية، وشخص عراقي الجنسية، وشخصين أردنيين، في حين كانت حالات الإصابة لأشخاص مخالطين لمصابين.

وبدأت السلطات الأردنية اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى لخطة إخلاء المواطنين الأردنيين المحجور عليهم صحياً والعائدين إلى البلاد من الخارج، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي والتي امتدت لنحو أسبوعين، وعددهم 3337 من أصل 3679.

وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، إنه سيبدأ غدا الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثانية للإخلاء، حيث سيجري إخلاء 1148 شخصاً من حملة الجنسيات غير الأردنية.