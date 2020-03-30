وزير السياحة: بعض السياح يرغبون البقاء بمصر ويفضلونها على بلادهم

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تلقى اتصالًا من السفير الألماني لدى مصر، حسيث وجه له الشكر، على الطريقة التي عاد بها السياح الألمان إلى بلادهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "قال لي احترامكم لهم هيكون أحسن دعاية للسياحة في مصر".

وحول سبب شكر السفير الألماني له، قال وزير السياحة: "مصر لما علقت الطيران محصلش في يومها، وقلنا المغادرة وقتما يشاء".

وأتم: "بعض السياح كتبوا لنا أنهم يفضلون الإقامة في مصر على العودة إلى بلدانهم، وسنمد لهم الإقامة للبقاء في مصر كيفما يشاءون".