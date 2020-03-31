"الجندي" بعد تبرعه بـ 5 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر": تماسكوا لعبور المحنة

تبرع النائب مصطفي الجندى عضومجلس النواب بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، وذلك لمواجهة أزمة فيرس كورونا والوقوف بجانب المتضررين.

وطالب "الجندى" نواب البرلمان ورجال الأعمال والقادرين للوقوف بجانب الدولة فى ظل مواجهتها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن الدور الذى تلعبه الدولة المصرية لحماية أبنائها من الإصابة بفيروس كورونا لم تقم به دول يشار لها بأنها من الدول المتقدمة.

وشدد على ضرورة تكاتف المصريين بجانب بعضهم البعض للخروج من هذه الأزمة والعبور لبر الأمان، وقال "تماسكوا للخروج من المحنة".