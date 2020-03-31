مقتل 3 عناصر من الأمن في تفجير ببوركينا فاسو

لقي 3 عناصر من الأمن في بوركينافاسو مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر انفجار لغم ببلدة "جومبورو" شمال غربي البلاد.

وقال مصدر أمني، إن عنصرين من قوات الأمن التي كانت بصدد شن دورية في المنطقة، قتلا خلال الانفجار وأصيب 4 آخرون بجروح، توفي أحدهم لاحقاً متأثرا بالإصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

جدير بالذكر، أن عمليات تفجير الألغام تزايدت في بوركينافاسو منذ عام 2018، قتل خلالها حوالي 150 عسكريا، ومنذ 2015، قتلت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 800 شخص في بوركينافاسو، وتسببت في نزوح نحو 800 ألف آخرين.