نائب مدير مستشفى أبو خليفة: لم نستخدم سوى 5% من أجهزة التنفس الصناعي

نعى دكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، الطبيب الراحل أحمد اللواح، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال رضا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "الناس كانت أجمعت على حبه، وكانت عاوزة تتطمن عليه، وأقول إننا فقدنا واحد من العلماء الأجلاء".

وأضاف: "خبر وفاة الطبيب بالنسبة لنا إنذار، حاجة حصلت عشان نثبت أكتر، وحاولنا بكل ما في إيدينا، وكان معنا استشاريين من جامعة عين شمس والقاهرة معاه، واخترنا نكون على خط الحرب".

ووجه "رضا"، رسالة إلى المواطنين، طالبهم فيها بالبقاء في المنزل، وقال: "ادعمونا والزموا البيت، وأغلب الناس المعزولين عندنا حالتهم كويسة وأعراضهم قليلة جدًا، ومعدل الشفاء كويس، والمشكلة أكتر في كبار السن".

وحول إمكانات المستشفى، قال: "عندنا كمية أجهزة تنفس صناعي تكفي المستشفى كله، وحتى الأقسام الداخلية عندها أجهزة تنفس صناعي، ومستخدمناش حتى الآن 5% من الأجهزة اللي عندنا، ومجهزة بأعلى وسائل التجهيزات في مصر وممكن العالم كله".

وتابع: "معنوياتنا في السماء، ومصرون إننا مش هنروح لحد ما الأزمة تنزاح على المصريين، ومتبرعين بأجسادنا وكل حاجة فينا عشان تعدي الأزمة على خير".