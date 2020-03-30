وزير المالية: الموازنة قائمة على افتراضات سواء سعر البترول أو الدولار

علق وزير المالية على سؤال الإعلامي خالد أبو بكر بأن أسعار البترول في الموازنة الجديدة 61 دولارا بينما سعره الحالي 27 دولارا، بأن ذلك سيبدأ تطبيقه في يوليو 2020.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "لو ربنا كرمنا والأزمة انتهت خلال الفترة المقبلة طبيعي إن أسعار البترول تبدأ ترجع تاني".

وأضاف: "الموازنة اللي إحنا فيها سعر برميل البترول محسوب على 67 دولارا، بالنسبة للموازنة وأثرها في قيمة الدعم يعني لو حصل وحاطط 60 مليار جنيه دعم، ولما يكون سعر البرميل أقل أو سعر الدولار أقل دا بيبقى مفيد للموازنة".

ليرد أبو بكر: "بالتالي حققنا جزءا لم يكن فى الحسبان نتيجة انخفاض سعر البترول". ليرد معيط: "الموازنة قائمة على افتراضات سواء سعر البترول قد إيه أو الدولار أو سعر العملة وهكذا، وأنت بتنفذ الموازنة خلال السنة بتلاقي حاجات أنت مقدرها بتييجي أكتر وحاجات تانية بتييجي أقل".

واستطرد: "يعني اليوم مع فيروس كورونا الدولة مطالبة إنها تصرف حاجات أكتر مكنتش موجودة في الموازنة، وأما تقول إن فيه إيرادات معينة كنت حاطتها ونتيجة للظروف اللي بنمر بيها في الفترة الماضية منذ بداية الحرب التجارية بين أمركيا والصين وحدوث بعض الكساد الاقتصادي فبعض إيراداتنا من الموانئ"