  المغرب: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 556 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى مساء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالوباء بالمملكة إلى 556 حالة.

وأضافت الوزارة المغربية، في بيان اليوم، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

الصحة المغربية: حالات الوفاة بالوباء بلغت 15

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 15 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 15، بإضافة حالة وفاة واحدة.

وأهابت الصحة المغربية، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.