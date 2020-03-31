قنصل فلسطين: نثمن موقف مصر بقيادة السيسي الداعم لحقوقنا

قال قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس، إن القيادة الفلسطينية تثمن الموقف العربي الداعم دوما للحقوق الفلسطينية وخاصة موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يساند حقوق فلسطين لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ووجه الدباس، في بيان أمس، بمناسبة إحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض، التحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مؤكدا أن الأرض ستنعم بأبنائها ويرحل العابرون و"نحتفل بالاستقلال التام في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية".

وأضاف القنصل الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني والذي لم يحييّ هذه الذكرى اليوم للظروف الصحية والإجراءات المبذولة لعدم تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) لن ينسى هذه الذكرى ولم تثنه كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عن التنازل أو التفريط بوطنه وأرضه ويلتف حول قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضح الدباس، "أنه في هذا اليوم 30 مارس من كل عام نحيي ذكرى شهداء يوم الأرض وشهداء فلسطين والأمة الذين سقطوا دفاعا عن فلسطين وعروبتها وأرضها".

وأشار القنصل، إلى أن "يوم الأرض خالد في أذهاننا وعقولنا وإن الأرض تفتدى بالغالي والنفيس".