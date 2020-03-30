وفاة أول طبيب مصاب بفيروس كورونا في مستشفى العزل ببورسعيد

توفى طبيب تحاليل طبية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، اليوم، في بورسعيد بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعتبر الحالة الأولى لإصابة ووفاة طبيب فى بورسعيد.

يذكر أن الطبيب "أحمد اللواح" أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر ويبلغ من العمر 50 سنة وإنه تلقى العدوى من عامل هندي أول مصاب ببورسعيد وكان يعمل بمصنع جنوب بورسعيد حيث أجرى الهندى التحاليل بمختبره الخاص دون أن يعلم بإصابته وفور علم طبيب التحاليل بإيجابية حالة الهندى عزل نفسه ذاتية حتى ظهرت الأعرض وتأكدت إصابته وتم نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

ونعى عدد من الأطباء بينهم الدكتور مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد الفقيد على صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بهم وتمنوا الشفاء لإبنته للإشتباه بإصابتها بالفيروس.