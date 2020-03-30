الكاميرون تسجل 40 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في أعلى معدل يومي

سجلت الكاميرون، 40 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو أعلى معدل يومي منذ الإعلان عن الحالة الأولى في البلاد يوم 6 مارس الجاري وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 139، وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وتعتبر الكاميرون الآن واحدة من أكثر البلدان تضررا بالوباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويعزو هذا الارتفاع الأخير في الحالات جزئيا إلى قرار الحكومة تعميم التحاليل الطبية من أجل تقصٍ أفضل للوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وطلبت الحكومة الكاميرونية من الأشخاص الذين دخلوا البلاد منذ 10 مارس الاتصال بالسلطات الصحية لفحصهم.