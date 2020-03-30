ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في مالي إلى 25.. وتسجيل حالتي وفاة

ارتفع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مالي إلى 25 إصابة بعد تسجيل 5 حالات جديدة اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة المالية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد 19"، ليرتفع عدد حالات الوفيات في البلاد إلى حالتين.

وأوضحت الوزارة المالية، أن حالة الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 88 عاما، وكان يعاني من داء السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الصحة المالية، إلى أن الأبحاث جارية من أجل العثور على مصابين من بين المحتكين بالمرضى.