جمعية رسالة: فنانون تبرعوا بأكثر من مليون جنيه في "تحدي الخير"

قال الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية رسالة، إن تحدي الخير قبل أسبوعين، حيث بدأ مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة تحدي بعضهم بعمل الخير عن طريق جمعية رسالة، "الناس شاركوا بجد والتبرعات جت بجد، الفنانين تبرعوا جدا والمبالغ اللي وصلتنا من الفنانين كبيرة جدا وصلت لأكثر من مليون جنيه".

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المبالغ التي وصلت جمعية رسالة من تحدي الخير 2 مليون من غير الفنانين، شارحا أن هذه المبالغ توزع على القرى "كرتونات أكل لمساعدة الأسر المحتاجة من العمالية غيلر امنتظمة، وتلقينا أكثر من 50 ألف طلب على الخط الساخن بالجمعية مستغثين بيقولوا مش هنموت بالكورونا هنموت من الجوع".

وشرح عبدالعظيم أنه تمت الاستعانة بمكاتب البريد للوصول لـ50 ألف اسرة وتوصيل مبالغ من 300 لـ500 جنيه لكل أسرة، "محتاجين من كل مصر تساعد.. الأزمة كبيرة والوضع كبير والمجتمع المدني لازم يساعد، وفي تنسيق بينا وبين وزرة التضامن الاجتماعي".