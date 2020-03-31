جمعية رسالة لـ"المحتاجين": نعتذر للناس على التأخير.. بس هنوصلكم

قال الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس جمعية رسالة إن جمعية رسالة تعمل على الوصول لكافة الأسر التي طلبت المساعدة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا "إحنا هنساعدكم بس الموضوع كبير وصعب، والحركة قليلة بسبب الحظر، ووالفلوس قليلة بسبب تقليل الكاش من البنوك".

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "بعتذر للناس على التأخير.. هنوصلكم، ولو اتأخرنا عليك سامحنا هنوصل وهنساعدك فعلا".

وتابع عبدالعظيم أنه جاري تحضير كشوف يتم تسليمها لوزارة التضامن حتى لايتكرر دعم الأسر التي تم دعمها، مناشدا المواطنين بضرورة المساهمة والتبرع "إحنا في أزمة كبيرة جدا، واللي بيحب مصر لازم يساعد".

واستكمل عبدالعظيم: "انقاذ المواطنين من الجوع هو أولوية الجمعية، يليها أولوية مساعدة الأطباء".