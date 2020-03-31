تعرف على كيفية فتح الحساب الجاري من البنك المصري الخليجي

تقدم البنوك عدد من الخدمات المصرفية، التي تخدم العميل، ومنها البنك المصري الخليجي الذي يقدم خدمة فتح الحساب الجاري.

وتستعرض "الوطن" كل ما ترغب في معرفته عن فتح الحاسب الجاري في البنك المصري الخليجي.

مزايا الحساب الجاري

إمكانية الوصول إلى حساباتك خلال أي يوم وفي أي وقت.

إصدار دفتر الشيكات.

المستندات المطلوبة

الموظفين:

صورة بطاقة الرقم القومي "سارية".

- فاتورة مرافق حديثة (ماء أو كهرباء أو غاز).

أصحاب الأعمال الحرة:

صورة بطاقة الرقم القومي "سارية".

فاتورة مرافق حديثة (ماء أو كهرباء أو غاز).

نسخة حديثة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

العملاء الأجانب

جواز سفر ساري مع تأشيرة دخول البلاد.

فاتورة مرافق حديثة (ماء أو كهرباء أو غاز).

الإقامة وتصريح العمل.

ومع أن فتح حساب جاري يلغي الحصول على عائد، لكن البنك يقدم إمكانية وجود عائد بشرط أن يكون الحد الأدنى للرصيد 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية.