فيديو.. "التضامن" توضح خطوات صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم دون زحام

نشر الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، مقطع فيديو توعوي مبسط، يشرح خلاله كيفية صرف أصحاب المعاشات لأموالهم، منعًا للزحام، وحفاظًا على صحتهم في آن واحد، ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح الفيديو، أن من أجل سلامة المواطن المصري والحافظ على مصالح أصحاب المعاشات، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تشغيل كل البطاقات الخاصة بالمعاشات المُعطلة لعدم تجديد بياناتها، وهذا التجديد سيكون لمدة 3 شهور فقط.

كما أنه تسهيلا لأصحاب المعاشات ومنع التكدس والزحام في منافذ الصرف الموجودة في كل محافظات مصر، اتخذت وزارة التضامن عدة إجراءات أهمها:-

هناك 4350 منفذ تأمينات ومكتب بريد و 10 آلاف ماكينة صراف ألي، وسيتم صرف المعاش عن طريقها طول أيام الأسبوع في شهر إبريل، ونظرًا لمنع التزاحم لكل أصحاب المعاشات والتسهيل عليهم في نفس الوقت تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثة فئات

-الفئة الأولى من يتقاضى "1000 جنيه أو أقل"، ويقدر عددهم بـ 2.4 مليون مواطن، سيتاح لهم صرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد والصراف الآلي في أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقين 1 و 2 و 4 إبريل 2020.

-الفئة الثانية من يتقاضى من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، و عددهم 2.5 مليون مواطن، وسيتاح لهم صرف معاشاتهم في أيام الأحد والأثنين والثلاثاء 5 و6 و7 إبريل 2020

-الفئة الثالثة، وهم من يتقاضوا معاشات أكثر من 2000 جنيه، وعددهم 1.8 مليون مواطن، سيتم صرف معاشاتهم أيام الاربعاء والخميس بتاريخ 8 و 9 إبريل.

وأوضح الفيديو، أنه من لم يستطيع صرف معاشه في تلك الأيام المحددة له، يتاح له صرف معاشه من ماكينات الصراف الألي دون أي مصاريف أو عمولات، وسيتم إعفاء تلك المصاريف والعمولات لمدة 6 شهور، لتشجيع ومساعدة أصحاب المعاشات على السحب من أي ماكينة صراف آلي قريبة منه.

وتابع الفيديو : "المعاشات اللي بتتحول على الحسابات في البنوك هيتم اضافتها كاملة إلى الحسابات من يوم الاربعاء المواقف 1 إبريل 2020، والسحب مستمر من مكاتب البريد طول الشهر".