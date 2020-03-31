رئيس جامعة سوهاج: نساعد الدولة قدر الإمكان لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تساعد الدولة قدر الإمكان، لمواجهة فيروس كورونا، سواء تجهيز المستشفى الجامعي، وتجهيز أماكن لعزل للمصابين، حيث اشتمل المستشفى على أكثر من 800 سرير، وحوالي 300 سرير للعمليات العادية الطارئة والملحة.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المستشفى تعاقد على 10 أجهزة تنفس صناعي، مشددا على أن محافظة سوهاج، لاتوجد بها سوى حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، ومتواجدة في مستشفى العزل في إسنا.

وتابع عزيز، أن سوهاج مستقرة صحيا إلى حد كبيرة، مشيرا إلى أن مركز إشغال الطالبات بالمدينة الجامعية، يعمل على تصنيع الكمامات، وجرى إنتاج عدد كبير من الكمامات، وسيتم توزيعها على فرق الجامعة، وسيتم بيعها أمام الجامعة بالمنافذ بسعر التكلفة جنيهان ونصف.

وأشار عزيز، إلى وجود مبادرة من أجل مصر، حيث يشترك بها طلاب الجامعة المدربين مع المحافظة، ومديرية الصحة والوحدات المحلية، لتعقيم كل الأماكن العامة داخل المحافظة، حيث جرى تعقيم أكثر من 300 مكان داخل المحافظة.