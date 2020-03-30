بـ"فيديو كونفرانس": مجلس جامعة سوهاج يستعرض إجرءات مواجهة كورونا

ترأس اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الجلسة رقم 154 لمجلس الجامعة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وطرق التوعية بمخاطره، وكذلك آخر المستجدات بما تم إنجازه فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، وخطط الجامعة خلال المرحلة المقبلة بناءًا علي عدد من السيناريوهات المتوقعة.

ووجه المجلس الشكر لأعضاء هيئة التدريس لاستجابتهم السريعة في تسجيل محاضراتهم إلكترونيًا، مهيبًا بعمداء الكليات ضرورة المتابعة لاستكمال كافة المقررات الدراسية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز علي، توافر كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية الوقائية اللازمة لأعمال التطهير والتعقيم الدائمين، من "ماسك" طبي، و"جوانتي"، ونظارة طبيب لحماية الوجه.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على 4 برامج جديدة بكلية التربية بنظام الساعات المعتمدة، وهي برامج اعداد معلمي الرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وتدريس ذلك باللغة الإنجليزية، وكذلك الموافقة علي برنامج معلم التربية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية.

وأكد أن المجلس شكل لجنة لإعداد مقترحات وخطط الجامعة حال العودة للدراسة بعد انتهاء تلك الأزمة.

ووافق المجلس على قبول 26 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة المختلفة خلال العام الدراسي القادم 2021/2022، وكذلك تعيين أستاذ مساعد بكلية الطب، ومدرس بكلية الاداب، وعدد مدرسين بكلية الطب، وآخر بكلية التكنولوجيا والتعليم.

كما وافق المجلس علي منح درجة الدكتوراة لـ8 باحثين بكليات التربية والعلوم والطب، ودرجة الماجستير لـ7 باحثين.