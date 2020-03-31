مصر الخير: توريد 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات وزارة الصحة

ناشدت الدكتورة أمل مبدي مديرة الموارد بمؤسسة مصر الخير، أصحاب شركات الأجهزة الطبية، بتوفير أجهزة التنفس الصناعي وعرضها للبيعن وعدم إخفائها لتعطيش السوقن بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المؤسسة تمكنت من توريد 10 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات وزارة الصحة، بالتنسيق مع الوزارة، التي وجهتهم للمستشفيات التي تحتاج أجهزة التنفس الصناعي، بالتعاون مع بعض الشركات الخاصة.

وأشادت مبدى، بوعي المصريين ومجهودهم في أعمال الخير، مشيرة إلى أن هاتفها لا يصمت بسبب المكالمات التي تتلقاها يوميا لعرض طلبات تقديم الدعم والمساعدة.

وتابعت: "عندنا كذا مبادرة وقدرنا نورد 10 اجهزة تنفس لبعض مستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارةطنطا مرسى مطروح الاقصر وقنابحيي كل مصري وكل شركة وفي الازمة دي تليفوني مبيقفش وبيتصلوا بيا وبيقولوا غاوزين ايهالتجار اللي عندهم اجهزة تنفس محتاجين وعاوزين نشتريناس بتعطش السوق في وقت مينفعش يتعطش فيه"