طارق شوقي: منظومة التعليم الأساسي تُحرك نصف سكان مصر

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، جهود وزارة التعليم في الفترة الأخيرة والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "شوقي" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خطوة استباقية قبل الكثير من الدول، وهو قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية، موضحا أن منظومة التعليم الأساسي بها 22 مليون طالب و1.8 مليون إداري ومعلمين، وبذلك يكون الرقم قرب من 25 مليون.

وأضاف "شوقي"، أنه حال جمع أولياء أمور الطلاب على الـ25 مليون شخص بمنظومة التعليم الأساسي سنجد أن التعليم ما قبل الجامعي "يُحرك نصف تعداد السكان في مصر"، وبالتالي جاءت فكرة تعليق الدراسة منعا للمخالطة بين الأطفال وكذلك الكبار.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة كانت حريصة على عدم إضاعة عام تعليمي على الطلاب حتى لا يؤثر ذلك على حياتهم ومستقبلهم، "كان لازم نلاقي حلول سريعة للتعامل مع ده، وفي أقل من أسبوعين تم وضع مكتبة رقيمة كبيرة جدا، فيها مناهج عديدة لكل المراحل من أولى ابتدائي لحد الثانوية العامة"، موضحا أنه سيجري مشاركة الدول العربية في تلك المكتبة الرقمية بناء على طلبهم من الوزارة المصرية.