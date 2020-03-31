وزير التعليم: نضع اللمسات الأخيرة لإطلاق منصة ضخمة جدا في كل مدارس مصر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يضع اللمسات الأخيرة لمنصة ضخمة جدا جدا، ستكون موجودة في كل مدارس مصر "في 55 ألف مدرسة"، وتسمح تلك المنصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور مع بعضهم البعض كل في منزله عبر الإنترنت.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه بالتوازي مع ذلك جرى العمل مع الهيئة الوطنية للإعلام على توفير محطات تليفزيونية إضافية لتعليم الطلاب، وخاصة الطلاب الذين لا يملكون وسيلة للدخول بها على الإنترنت، حيث إن الوزارة تحترم قرار تعليق الدراسة ولكن تُعطي طرق تعليمية تتناسب مع جميع الظروف.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مصر بالفعل قادرة على تطبيق منظومة التعليم عن بُعد وكذلك التقييم عن بعد، والذي سيجري في كل مراحل الدراسة، وسيعلن عنه الخميس المقبل، "وعشان نريح الولاد وأولياء أمورهم، اكتفينا بالمنهج الذي تم تدريسة لحد تعليق الدارسة".