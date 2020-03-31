مصرع تلميذ وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه وأصيب 3 آخرين بطلقات نارية صباح اليوم الثلاثاء، في مشاجرة مع أبناء عمومتهم بقرية الزوك دائرة مركز المنشاه بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، والمستشفى العام، وجرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية الزوك الشرقية بين أبناء عمومة من عائلة "العوارف".

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، مصرع الصباح مجد أحمد 17 عاما تلميذ بالصف الثاني الثانوي، إثر إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه 16 عاما تلميذ مصابا بطلق ناري بالفخذين، ووالدهما مجدي أحمد حسانين، 57 عاما موظف مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، ومصطفى.م 29 عاما عامل، مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر ويقيمون بناحية الزوك الشرقية.

وبسؤال المصابين، اتهموا أبناء عمومتهم كل من "محمد.ن.م" 35 عاما عامل، "أحمد.ن.م" 30 عاما عامل يقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما تجاههم مما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم "بندقية آلية" و8 طلقات من ذات العيار "بإرشاده"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.