مصرع شخص وإصابة أخر في مشاجرة بدار السلام في سوهاج

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أولاد خلف بدائرة مركز دار السلام في سوهاج.

وأخلت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مدرسة إعدادية في محيط منطقة الشجار من التلاميذ، خوفا علي أرواحهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الموقف.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بحدوث اشتباكات بالأسلحة النارية بقرية أولاد خلف، وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج، وفرع بحث الشرق، وتم الدفع بتعزيزات أمنية للمنطقة، وتم فرض السيطرة والفصل بين طرفى المشاجرة.

كشف الفحص مصرع (محمد ا. ع.- 26 عاما- عامل)، وأصيب (السيد ي. ا.- 25 عاما) بطلق نارى بالفخذ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

جار تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمين.