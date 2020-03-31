عاجل.. 550 وفاة و62500 إصابة بكورونا في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 62 ألفًا و500 حالة، فيما قفز عدد الوفيات إلى 550 شخصًا.

وذكر صحيفة "بيلد" الألمانية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الحكومة تتخذ الإجراءات كافة لاحتواء الفيروس، كما حذّر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق، من أنّ الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، إذ أغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.