مصرع شخص وإصابة 127 في حادث خروج قطار عن مساره وسط الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا خروج قطار عن مساره في مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان وسط الصين، إلى مصرع شخص وإصابة 127 شخصا.

وذكرت مجموعة قوانجتشو للسكك الحديدية الصينية، في بيان اليوم، أن أعمال إصلاح السكة الحديدية اكتملت اليوم، وأن تشغيل السكة الحديدية سيستأنف تدريجيا.

ووقع الحادث في الـ 11:40 صباح أمس بتوقيت بكين، عندما صادف القطار انهيارا أرضيا، ما تسبب في خروج 5 عربات عن مسارها، واشتعلت النيران في عربة توليد الطاقة.

كان القطار T179 في طريقه من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونج" شرقي الصين إلى "قوانجتشو" في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين.

وتسبب تعطل الخدمة في تأخير 31 قطارا حتى الساعة 1:30 مساء بالتوقيت المحلي، فيما قامت سلطات السكك الحديدية بتعديل الطرق للتعامل مع الحادث.