الحكومة الفلسطينية: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين، مؤكدا أن حالة جميع المصابين "مستقرة" وفي طريقهم للتعافي.

وقال ملحم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، إنه جاري وصول المواطنين الذين كانوا في الحجر الصحي بفنادق "البحر الميت" في الأردن، وفتح المعابر "استثنائيا" بعد جهود بذلت من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والتنسيق بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في كل من رام الله وغزة يبلغ 117 إصابة، بينما لم يتسنّ لوزارة الصحة الفلسطينية الاطلاع على أعداد المصابين في مدينة القدس "المحتلة" .