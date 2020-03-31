اجتماع افتراضي بين العصار والمشاط لبحث التعاون

عقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لبحث عدد من موضوعات التعاون المشترك، وذلك عن طريق تقنية برنامج "زووم".

وجرى مناقشة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بدءً من الرمال بجميع مراحله بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض الوزيران أخر المفاوضات مع الجانب الصيني لإنشاء المجمع الصناعي، في إطار التعاون بين الوزارتين في دعم الطاقة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح في تنويع مصادر الطاقة، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد الوزيران حرصهما على التفاوض مع الجانب الصيني، بما يحقق أقصى استفادة للجانب المصري فى إطار برنامج الحكومة.

وأوضح العصار: "هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة في مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى.

كما ناقش العصار و المشاط خلال الاجتماع، تطوير مركز الأطراف الصناعية التابع لوزارة التعاون الدولي لتعويض مصابي تفجيرات الألغام.

من جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن ثقتها في التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه الوزارة من مقومات تكنولوجية وعمالة بشرية مدربة على مستوى عال يساعد على نجاح التعاون مع الشركات الصينية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران، على تشكيل لجنة من الوزارتين تكون منوطة بمتابعة تنفيذ تلك المشروعات.