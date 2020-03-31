مدير "حميات دسوق" يتبرع بمكافآته لشراء مستلزمات طبيعة للعاملين

قرر الدكتور شومان ربيع شومان، القائم بأعمال مدير مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إغلاق عيادته الخاصة معتذرا للمرضى، كما تبرع بمكافأته وامتيازاته المادية في وظيفته، من منطلق مسؤوليته الإنسانية والوطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلد؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مستشفى حميات دسوق، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، "أقر انا دكتور شومان ربيع شومان، القائم بأعمال مدير مستشفي حميات دسوق، استمرار قيامي بالعمل مديرا للمستشفي بحسب تعليمات رؤسائي خلال فترة الأزمة مع عدم رغبتي في الاستمرار أو شغل أي مناصب إدارية في أي موقع بعد ذلك، كما أقر التبرع بكل المكافآت والامتيازات المادية التي تنتج عن شغلي الوظيفة في هذه الفترة لصالح عمال المستشفى وشراء مستلزمات حماية للطاقم الطبي والتمريض مع تكليف لجنة لمتابعة ذلك".

وأضاف: "أكرر اعتذاري لمرضايَ عن عدم التواجد في عيادتي الخاصة نظرًا للانشغال الكامل بالمسؤولية الإنسانية والوطنية، حمى الله البلاد، ووقاها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.. ابقى في بيتك.. تبقى في أمان".