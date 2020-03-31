"صحة القليوبية" تتخذ إجراءات وقائية للمخالطين لطبيب طوخ المصاب بكورونا

أكد الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ، أنه تم إبلاغ قسم الطب الوقائي والإدارة الصحية بطوخ لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمواطنين المخالطين للطبيب أيمن سليمان الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وأبلغ بنفسه عن إيجابية التحليل الذي أجراه لنفسه ودخل بمقتضاه مستشفى العزل بقها.

وأكد "يوسف" أن الطبيب كان يتخذ كل إجراءات العزل حفاظا على المحيطين له، وكان يلبس ماسك وقفازات طبية، ويستخدم كحول بين كل حالة وأخرى، ويعقم السماعة. وقال "يوسف " إنه تم إبلاغ الإدارة الصحية والطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان الدكتور أحمد يوسف نشر عبر تدوينة على صفحته الشخصية "فيس بوك" قال فيها إن الطبيب المصاب بطوخ هو أيمن سليمان وهو صديق له وأنه أصيب أثناء عمله بمستشفى حميات العباسية وعندما ظهرت عليه الأعراض قام بعزل نفسه وقام بعمل التحليل لنفسه وأثبت إيجابية التحليل.

أبلغ بنفسه عن إيجابية التحليل ودخل مستشفي العزل بقها في تمام الساعه ١٢:٣٠ بعد منتصف ليل يوم الاثنين ودعا "يوسف" لصديقه المصاب قائلا: ادعوا الله من كل قلبي بان يشفي اخي وصديقي الغالي المحترم الخلوق واسالكم الدعاء له بالشفاء وان يذهب عنه الغمه والمرض وان يعافيه وهو الحمد لله في حاله مستقره لاتدعوا للقلق.