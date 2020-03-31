إعدام مواد غذائية في مول شهير بالمنصورة لعدم صلاحيتها

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي في حملة استهدفت المنشآت التجارية والمولات الكبرى بمنطقة شارع الجمهورية؛ للتأكد من مدى جودة السلع المقدمة للمواطن ومدى صلاحيتها، ومنع تلاعب التجار بالأسعار.

خرجت الحملة بتعليمات من محمد أمين الدمرداش رئيس الحي، واستهدفت المنشآت التجارية بنطاق الحي بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري؛ لمنع تلاعب التجار بالأسعار واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحي، والفريق المعاون أحمد سمير مدير البيئة، وأحمد نشأت مسؤول الإشغالات، وعلي هشام مسؤول النظافة، والدكتور أحمد حمودة من الطب البيطري، ويوسف محمود من الصحة.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية ومستمرة على الأسواق؛ لضبط أسعار المواد الأساسية والغذائية والمواد المكملة بهدف حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة، وللقضاء على الرفع غير المبرر للأسعار، وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المطلوبة، وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.