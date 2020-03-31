محافظ أسوان يوجه بسرعة صرف تكافل وكرامة لـ15ألف من العمالة غير المنتظمة

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الإسراع بصرف معاشات تكافل وكرامة، لأكثر من 15 ألف مواطن لم يدرجوا من قبل، وهو الذى يتوازى مع صرف معاشات تكافل وكرامة للمدرجين، الذى يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف أسرة بالمحافظة.

ولفت إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة من الدولة، لتحسين المستوى المعيشي لبعض الفئات من العمالة غير المنتظمة، أو بعض الحالات غير المؤمن عليها، أو الحالات التى ليس لها مصدر دخل آخر ثابت من عمل، وليس لها غطاء تأمينى، أو لم تحصل على معاش ضماني.

وأوضح عطية، أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، بأن يجري صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد، عن شهرى مارس وإبريل، بداية من يوم 15 إبريل المقبل، من خلال المنافذ المختلفة، وذلك بنظام الحوالة البريدية، لحين إصدار الفيزا كارت الخاصة بهم.

وشدد المحافظ، على أن اختيار المستفيدين الجدد من معاشات تكافل وكرامة، جاء طبقاً لضوابط ومعايير محددة، وبناءً على طلبات مقدمة من هؤلاء المواطنين، مرفق معها ما يثبت عدم وجود أى مصدر دخل آخر لهم.