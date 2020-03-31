عمارة جديدة تدخل قيد العزل الصحي بحي الضواحي في بورسعيد

دخلت عمارة أخرى بحي الضواحي في بورسعيد، اليوم، ضمن إجراءات تطبيق العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى عمارتين بمنطقة مبارك بذات الحي بعد اكتشاف حالتي كورونا فيهما، فضلا عن عمارة شهيد البالطوا الأبيض الدكتور أحمد اللواح بحي العرب.

وأشرف اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، اليوم على أعمال توزيع وجبات إفطار على سكان عمارة العزل المنزلى رقم 5 بمنطقة الوفاء بالضواحي، وأكد رئيس الحي خلال حواره مع السكان أنه يقف معهم قلبا وقالبا، وأوضح أن الدولة تقف معهم، وأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لمصلحتهم والحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى أنه سيتم المرور اليومي عليهم من مديرية الصحة والطب الوقائي لمتابعة الحالة الصحية، وسيتم توزيع مواد غذائية ووجبات عليهم من قبل مديرية التضامن الاجتماعي لكل أسرة، وأضاف رئيس الحي أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يتابع الوضع باهتمام شديد وأعطى تعليماته إلى كافه الجهات المعنية بتنفيذ وتلبية كافه المطالب لحين الانتهاء من فترة الحجر، وأشار اللواء قاسم إلى أن الحي مسؤول عن كل مواطن في العزل الصحي وعلى أتم استعداد لأي مطالب، منوها أنه سيتم توزيع أكياس للقمامة لكل شقة لتجميع القمامة على أن يتم نزول الأكياس الساعة الرابعة عصرا عند بوابة العمارة وسيتم دفع عنصر التطهير الخاص بالحي لتطهير الأكياس قبل رفعها من قبل عمال النظافة.