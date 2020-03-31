الإفتاء: إلقاء خطبة الجمعة من أعلى كرسي السفرة وصلاتها جماعة لا يجوز

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صلاة "الجمعة" في المنزل مع الأسرة وإلقاء أحد أعضائها الخطبة: "لا يجوز أبدا، ولم يقل أحدا من أهل العلم بهذه الصورة الغريبة".

وأضاف ممدوح خلال بث مباشر أذاعته "دار الإفتاء المصرية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العلماء قد وضعوا لصلاة الجمعة شروطا منها العدد والذي لم يتفق عليه، بينما يرى فقهاء الشافعية الحنابله بأن قيام صلاة الجمعة بأقل من 40 ذكر مسلم لا تصح، موضحا أن صلاة الجمعة تقضي الاجتماع ومرتبطة بالصلاة في المسجد: "مينفعش بابا يقف على كرسي السفرة ويقولنا كلمتين ونبقي إحنا كده صلينا الجمعة.. هذه بدعة في الدين، ولا تصح".