الإفتاء: "السبحة الكريستال" ليست رياء.. بل تعظيم لشعائر الله

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنّ شراء سبحة كريستال لا يعد رياءً أو حراما، ولكنه أحد أنواع تجميل وتحسين آلة الذكر: "إذا حسنت فيه النية يبقي الإنسان مثاب، لأنه ده من تعظيم شعائر الله".

وأضاف ممدوح خلال بث مباشر أذاعته "دار الإفتاء المصرية" عبر فيس بوك، أنّ معني الرياء هو فعل الإنسان للعبادة وطلبه بفعلها الثواب من الناس: "يعني الناس تشكره أو تحمده أو تثني عليه، وبيعمل كده عشان الناس تقول عليه كده".

وأوضح أنّه لا يجب الاهتمام بأمر الرياء بشكل وسواسي، لأن الشيطان يوسوس للإنسان ويقول له "أنت مرائي" حتى يترك العبادة التي يقوم بها: "لو جالك الخاطر ده قول لا أنا هعمل العبادة دي لوجه الله".