الإفتاء: يجوز تقسيم قراءة القرآن بين عدة أشخاص لختمه

رد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، على سؤال سائلة قالت إنها وصديقاتها يقمن بتقسيم أجزاء المصحف الشريف، حتى يتمكن من ختم القرآن يوميا، ومن تقرأ الجزء الخاص بها تقول "تم" ويعيدوا التقسيم بينهم بالتبادل في اليوم التالي، بينما جاء رأي زميلتها بأن ذلك بدعة، وقال "ممدوح": "الأخت دي خرجوها من جروب الواتساب أحسن أو تعمل ليفت.. دي مفسدة".

وأضاف "ممدوح" خلال بث مباشر أذاعته دار الإفتاء المصرية عبر فيس بوك، أن -الرسول صلى الله عليه وسلم- قد قال في حديث صحيح: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده"، حيث إن قراءة القرآن بأي طريقة كانت هو أمر مشروع، موضحا أن الفساد يكون في وضع النصوص الشرعية في غير موضعها وفهمها بطرق سقيمة وعليلة تصد الناس عن العبادة والطاعة والدين بدعوى حفظ الدين وصيانته، وهذا أحد مداخل الشيطان.