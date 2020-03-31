الصين: فيروس كورونا لم ينتهي في أراضينا بعد

أكد مسؤولون صينيون أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنتهِ في بلادهم بعد، وأن التحديات الهائلة لا تزال قائمة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم، إن السلطات بحاجة للتأكد من أن المصابين القادمين من الخارج لا ينشرون المرض داخل الصين.

وردا على انتقادات الولايات المتحدة لتعامل بكين مع الوباء، علقت: "يجب على الصين والولايات المتحدة العمل معا لمحاربة الفيروس".

وأضافت: "نأمل أيضا أن يتمكن بعض المسؤولين الأميركيين من متابعة الدعوة التي أطلقها رئيسا البلدين، ومن خلق ظروف أكثر ملاءمة للدولتين للتعاون في مكافحة المرض".

وتحدث الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج، أواخر الأسبوع الماضي.

وأشارت هوا إلى أن بعض الحكومات والشركات الصينية المحلية قدمت إمدادات طبية تتعلق بالفيروس إلى الولايات المتحدة، حتى مع استمرار الطلب على تلك الإمدادات داخل الصين.

في سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن هناك، حتى مساء أمس الاثنين، 1541 حالة إصابة بفيروس كورونا بدون أعراض تخضع للملاحظة، منها 205 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة، اليوم، ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين، أي إصابات جديدة.