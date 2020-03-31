بعد انتشار كورونا.. توصيات جديدة للاتحاد الدولي لمرضى التصلب المتعدد

نشر الاتحاد الدولي للتصلب المتعدد مجموعة نصائح للتغلب على هذا المرض وتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وذكر الاتحاد جميع الحالات ذوي التصلب العصبي المتعدد بالاهتمام الخاص بالإرشادات المتعلقة بالحد من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19.

وقال الاتحاد في بيان له: "يتعين على كبار السن ممن لديهم تصلب عصبي متعدد، وخاصة من لديهم أيضا أمراض في الرئتين أو القلب، أن يبذلوا حرصهم الشديد لتقليل تعرضهم للفيروس عن طريق:

- غسلُ اليدين باستمرار بالصابون والماء أو فرك اليدين بقطعة منقوعة بالكحول.

- تفادي لمس العينين والأنف والفم ما لم تكن اليدان نظيفتين.

- الابتعاد بمسافة متر واحد على الأقل عن الآخرين، وعلى وجه الخصوص عمّن ينتابهم سعالٌ وعطس، وحينها يجب الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق المَثني أو بمنديل ورقي.

-مراعاة تدابير السالمة في الأطعمة، باستخدام ألواح تقطيع مختلفة للحوم النيّئة والأطعمة المطهية وغسل اليدين بين مناولة كُلٍّ منها.

- تفادي التجمعات العامة والأماكن المزدحمة.

-تجنُّب استخدام وسائل المواصالت العامة كلما أمكن ذلك.

-اتخاذ سبل بديلة كلما أمكن لحضور المقابلات الطبية المعتادة وجها لوجه على سبيل المثال، إجراء المقابلات عبر الهاتف.

- ينبغي لمقدِّمي الرعاية وأفراد الأسرة الذين يعيشون مع شخص لديه تصلّب عصبي متعدد، أو يزورونه بانتظام، أن يتبعوا أيضا هذه التوصيات للحد من فرصة انتقال العدوى بمرض "كوفيد-19 "إلى بيته.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين من المقرر أن يبدأوا بتناول العلاج المُعدل للمرض ولكن لم يفعلوا بعد، أن يضعوا في الاعتبار اختيار علاج لا يقلل خلايا المناعة اللمفاوية وتشمل هذه العلاجات: الإنترفيرونات، أو ناتاليزوماب، كما تشمل العلاجات التي تقلل الخلايا اللمفاوية على امتداد فترات طويلة كُل من أليمتوزوماب، وكلادريبين، وأوكريليزوماب، وريتوكسيماب.

وأضاف البيان: "قد تُقلل العلاجات التالية المُعدِّلة للمرض قدرة جهاز المناعة على التصدي للعدوى: فنجوليمود، والديميثيل فيومارات، وتيريفلونوميد، وسيبونيمود، وينبغي للأشخاص التفكير بحذر في مخاطر وفوائد البدء بهذه العلاجات خلال جائحة "كوفيد- 19".

واستطرد: "على الأشخاص الذين يتناولون حاليا أدوية أليمتوزوماب، أو كلادريبين، أو أوكريليزوماب، أو ريتوكسيماب، أو فنغوليمود، أو فيومارات الديميثيل، أو يريفلونوميد، أو سيبونيمود، ويعيشون في مجتمع يتفشى فيه "كوفيد- 19" أن يعزلوا أنفسهم بأكبر قدر ممكن للحد من خطر التقاط العدوى.

واختتم البيان بأن على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية ومن المقرّر أن يتلقّوا الجرعة الثانية أن يستشيروا أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم بشأن المخاطر والفوائد المرتبطة بتأجيل العلاج.