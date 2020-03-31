تعليم مطروح تغلق جميع الصفحات التعليمية غير الرسمية على "فيس بوك"

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل الوزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه أصدر قرارا بغلق جميع الصفحات التعليمية غير الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك لدأب البعض منها على نشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تستهدف إثارة الرأى العام ونشر الشائعات المغرضة.

وقال "النيلى"، اليوم الثلاثاء، إن تلك الصفحات تعد كيانات وهمية وليست ذات صفة رسمية ولا تمثل أى جهة تعليمية، وأن نقابة المعلمين هى الجهة الوحيدة المنوطة بمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع التعليمى بجانب الصفحات الرسمية الممثلة لتعليم مطروح والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.

وحذر "النيلى" أن أصحاب ومسئولى تلك الصفحات، حال عدم غلقها سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية وذلك وفق القوانين الوزارية والقواعد الإدارية المنظمة لذلك العمل، موضحا أن تلك الصفحات أصبحت تمثل حاليا عبئا كبيرا على المنظومة التعليمية بنشرها الكثير من الأكاذيب بخلاف الحقيقة علاوة على دأب بعض مسئوليها على لعب دور البطولة في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المرحلة التي تمر بها البلاد، وذلك رغم أن تلك الصفحات تعد كيانات غير شرعية.

وناشد تعليم مطروح، المعلمين، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية والوزارة لمتابعة التعليمات والقرارات الوزارية أولا بأول والابتعاد عن أى مواقع لا تنشر الحقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.