جمعية رعاية الطلاب تهدي "تعليم الغربية" 11 ماكينة تطهير

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، 11 ماكينة رش بالموتور لتطهير المديرية والإدارات التعليمية العشر التابعتة لها، وذلك من جمعية رعاية الطلاب بالغربية.

وقدم ناصر حسن وكيل الوزارة الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم المتواصل الذي يقدمونه للمديرية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة خطر فيروس كورونا العالمي.

وسبق للجمعية التبرع بطباعة 20 ألف ملصق للتوعية بالإجراءات الاحترازية لخطر فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة بتكليف مدير إدارة أمن المديرية، محمد حمودة، بتسليم الإدارات التعليمية جميع أجهزة الرش اليوم، وذلك لتطهير مقار المدارس التي سيتم بها صرف المعاشات لكبار السن والتي تبدأ من الغد، وقبل تدافع المواطنين إلى المقار.

يأتي ذلك في حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المدارس ومقار صرف المعاشات.