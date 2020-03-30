انتحار شاب في الغربية: لم أجد من أشكو له همي بعد أمي

تخلص شاب من حياته شنقا بمدينة السنطة بالغربية، مساء أمس، بعدما ساءت حالته النفسية، ما دفعه للتخلص من حياته بشنق نفسه.

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي قصة الشاب محمد الخطيب صاحب الـ 25 عاما، وتداولوا آخر منشور له كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: "أشعر بالأنانية كوني سأنهي ألمي هذا بعد لحظات بينما هناك أحد يتألم ولا يستطيع الانتحار فقط لأنه مسلم".

وتابع: "سأرحل عن العالم سأذهب لأمي التي اشتقت لها، سأذهب بعيدا عن كل من جرحوني ولم أكن أريد أن أجرحهم.. لم أجد بعد أمي من أشكو له همي، والله موتي سيكون رحمة لكل من حولي".

وأنهى رسالته بقوله: "لم أكن أريد أن أموت منتحرا أنا بعد قليل سأكون بين يد الله عز وجل، وهنيئا لمن سبقني في الموت وارتاح من خيانة البشر.. أموت الآن وأنا مسلم موحد بالله الواحد".

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بانتحار الشاب في منطقة عزبة الخطيب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة.