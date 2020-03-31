الطيران المدني تسيّر رحلتين استثنائيتين لنقل الركاب

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلتين استثنائيتين، أحدهما للخطوط الجوية العراقية، والأخرى لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لنقل عدد من الركاب إلى دولهم في ظل تعليق رحلات الطيران إلى مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إنّ الخطوط العراقية سيّرت اليوم رحلة من مطار القاهرة الدولي، إلى مطار بغداد لنقل المواطنين العراقيين، فيما سيّرت شركة إير كايرو رحلة إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس، على متنها ركاب من جنسيات أجنبية مختلفة للعودة إلى بلادهم في ظل تعليق الطيران بمصر، وهذا بخلاف رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية سيّرتها مصر للطيران صباح اليوم، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الحالي، ويستمر حتى 15 أبريل المقبل، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.