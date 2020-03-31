مصرع طفل سقطت عليه "عارضة" ملعب كرة قدم بالدقهلية

لقي طفل مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم أثر سقوط عارضة ملعب كرة قدم علي رأسه بملعب مركز شباب الأطشه بمدينة المنزلة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز المنزلة يفيد بورود بلاغاً من يفيد بمصرع طفل صغير نتيجة سقوط عارضة ملعب كرة قدم على رأسه.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين إصابة طفل صغير يدعى "خالد فتحي, 7 سنوات, نتيجة سقوط عارضة ملعب مركز شباب الأطشه التابع مركز المنزلة وفور إصابته نقله الأهالي بتوك توك إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ووصل المستشفى جثة هامدة.

واستنكر شهود العيان ترك الملعب مفتوح أمام الأطفال والشباب على الرغم من قرار رئيس الوزراء بإغلاق ملاعب مراكز الشباب والأندية في الوقت الحالي، واتهموا إدارة مركز الشباب بالتقصير في قرار إغلاقه.

وقال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب، في تصريح صحفي، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة شباب المنزلة برئاسة سلوى الكيال مديرة الإدارة للتحقيق في الأمر وإحالته للشؤون القانونية خاصة وأن هناك تعليمات صريحة بعد قرار وزير الشباب والرياضة ورئيس الوزراء بتعليق العمل في مقرات الأندية ومراكز الشباب وإغلاق الملاعب في الفترة الحالية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.